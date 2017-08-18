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Илья Геркус: «Спартак» является особым раздражителем

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Локомотива» Илья Геркус подчеркнул принципиальность матча против «Спартака» в седьмом туре РФПЛ.

 «Московский «Спартак», безусловно, особенный соперник для нас, но для нас важны все дерби. Мы одинаково настраивались и на матч с ЦСКА, и сейчас на «Спартак», и на «Динамо» в будущем. Все московские клубы друг для друга в хорошем смысле раздражители.

Возможно, «Спартак» выделяется, потому что это действующий чемпион, но мы относимся очень внимательно и серьезно к каждому сопернику», - цитирует Геркуса ТАСС.

Матч

Спартак - Локомотив

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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