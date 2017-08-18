Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Метц- : -Монако
Футбол  Бавария- : -Байер
Футбол  Валенсия- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Трахтенберг - Орлову: Гена, к твоим советам не прислушиваются

Комментарии

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг ответил телекомментатору Геннадию Орлову который выразил мнение, что защитника Дмитрия Комбарова нельзя ставить в основной состав красно-белых.

«Гена, консультируй Манчини. Во-первых, он ближе. Во-вторых, Каррера к твоим рекомендациям не прислушивается. И вообще, болей за «Зенит» на здоровье!» — написал Трахтенберг в своем твиттере.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Зе Луиш вызван в сборную Кабо-ВердеФорвард «Спартака» Зе Луиш получил приглашение в сборную Кабо-Верде на матчи отборочного турнира чемпионата мира, сообщает официальный сайт клуба.Младен Кашчелан: Ждите «Тамбов» в РФПЛМладен Кашчелан: Ждите «Тамбов» в РФПЛЭксклюзивное интервью Младена Кашчелана после перехода в ФК «Тамбов».Двукратный чемпион мира по велоспорту Шейн Перкинс посетил базу «Зенита»Чемпион мира по велогонкам на треке австралиец Шейн Перкинс посетил базу «Зенита», где встретился с командой.Илья Геркус: «Спартак» является особым раздражителемПрезидент «Локомотива» Илья Геркус подчеркнул принципиальность матча против «Спартака» в седьмом туре РФПЛ.
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Я никогда ничего не получал легко и даже не рассчитывал на легкую дорогу
MMA
Вердум сразится против Льюиса на турнире UFC 216
Футбол
Геннадий Орлов: Комбаров недостоин основы «Спартака»
Футбол
Самый богатый человек Африки хочет купить «Арсенал»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Леонид Трахтенберг
Леонид Трахтенбергвсе новости
Геннадий Орлов
Геннадий Орловвсе новости
Дмитрий Комбаров
Дмитрий Комбароввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости