Трахтенберг - Орлову: Гена, к твоим советам не прислушиваются

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг ответил телекомментатору Геннадию Орлову который выразил мнение, что защитника Дмитрия Комбарова нельзя ставить в основной состав красно-белых.

«Гена, консультируй Манчини. Во-первых, он ближе. Во-вторых, Каррера к твоим рекомендациям не прислушивается. И вообще, болей за «Зенит» на здоровье!» — написал Трахтенберг в своем твиттере.