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Александр Григорян: Класс игроков «Арарата» выше, чем игроков «Энергомаша»

Источник:  Официальная страница ФК «Арарат» «ВКонтакте»Комментарии

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян поделился ожиданиями от матча шестого тура ПФЛ против «Энергомаша».

«Мне приходилось много раз приезжать в Белгород, еще когда в первенстве ФНЛ выступал «Салют». Здесь любой команде всегда непросто, потому что местные ребята играют с полной самоотдачей, как мы говорим, с ярко выраженными бойцовскими качествами. К тому же в Белгороде очень любят свой клуб, и сегодня мы ожидаем полный стадион, так что все, кто выйдет на поле, будут биться.

Игра точно не станет легкой для нас, но в любом случае должен сказаться класс наших игроков. Мы намерены взять три очка, собственно, так же, как и везде», — цитирует Григоряна официальный сайт «Арарата».

Матч

Энергомаш - Арарат

Место и дата

18 августа 19:00, Энергомаш, Онлайн-трансляция

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