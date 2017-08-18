Александр Хилькевич: Арбитр принимал решения в пользу «Маритиму»
Источник: Football.uaКомментарии
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хилькевич прокомментировал ничейный результат в первом матчеу квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы против португальского «Маритиму».
«Мы были готовы к матчу, футболисты были спокойны. Просто сегодня не получилось забить гол. У нас было территориальное преимущество, был прессинг. Мы старались, но нам не хватало последней передачи.
Отмечу, что арбитр иногда принимал решения не в нашу пользу. «Маритиму» отлично оборонялся. Нам было тяжело вскрыть такую насыщенную оборону», — цитирует Хилькевича Football.ua.
Ответный матч между «Динамо» и «Маритиму» состоится в Киеве 24 августа.
Матч
Судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Место и дата
17 августа 22:30, Душ Баррейруш, Онлайн-трансляция
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