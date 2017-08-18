РусГидро проведет турнир по футболу

23 августа 2017 года начинается проведение соревнований в рамках турнира по футболу на Кубок Председателя Правления ПАО «РусГидро». За право выйти в финал будут бороться 24 команды, представляющие филиалы и дочерние общества компании.

Спортивное мероприятие направлено на привлечение работников РусГидро к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также формирование здорового образа жизни. В ходе соревнований будут выявлены сильнейшие команды, а участники смогут повысить уровень своего спортивного мастерства. Отборочные игры пройдут в четырех группах: группа «А» на базе Нижегородской ГЭС, группа «Б» на базе Саратовской ГЭС, группа «В» на базе Кабардино-Балкарского филиала и группы «Г» на базе Бурейской ГЭС.

Восемь команд, занявших 1 и 2 места в группах, сыграют в финале, который пройдет в сентябре 2017 года в городе Сочи. Призеры турнира, занявшие 1, 2 и 3-е места, а также его участники, победившие в номинациях «Лучший игрок Турнира», «Лучший вратарь Турнира», «Лучший бомбардир Турнира» отборочного и финального этапов, будут представлены к награждению знаком отличия «За вклад в развитие спорта».

РусГидро активно поддерживает развитие профессионального и массового спорта в регионах присутствия компании. Проведение турнира по футболу на Кубок Председателя Правления ПАО «РусГидро» послужит укреплению здоровья и дружественных связей между филиалами и дочерними обществами. В планах компании - сделать соревнования ежегодной традицией.

Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.

Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.