УЕФА наказала «Легию» на 35 тысяч евро за баннер с немецким солдатом и мальчиком
Контрольно-дисциплинарный
комитет УЕФА наказал «Легию» на 35 тысяч евро за нарушения в ответном матче
третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Астаной» (1:0).
Болельщики варшавского клуба вывесили баннер с изображением немецкого солдата, приставившего пистолет к голове польского мальчика. Таким образом, фанаты «Легии» почтили память погибших в Варшавском восстании 1944 года.
В итоге, «Легия» признана виновной в нарушении по двум пунктам: противозаконный баннер (нарушение дисциплинарных правил) и блокировка проходов на стадионе (нарушение правил безопасности и охраны).
Добавим, что накануне «Легия» сыграла вничью с «Шерифом» (1:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Матч
Голы
Хямяляйнен 76 (1:0). Байяла 87 (1:1).
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
17 августа 21:45, Стадион Войска Польского, Онлайн-трансляция