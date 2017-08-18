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УЕФА наказала «Легию» на 35 тысяч евро за баннер с немецким солдатом и мальчиком

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА наказал «Легию» на 35 тысяч евро за нарушения в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Астаной» (1:0).

Болельщики варшавского клуба вывесили баннер с изображением немецкого солдата, приставившего пистолет к голове польского мальчика. Таким образом, фанаты «Легии» почтили память погибших в Варшавском восстании 1944 года.

В итоге, «Легия» признана виновной в нарушении по двум пунктам: противозаконный баннер (нарушение дисциплинарных правил) и блокировка проходов на стадионе (нарушение правил безопасности и охраны).

Добавим, что накануне «Легия» сыграла вничью с «Шерифом» (1:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

Матч

Легия - Шериф - 1:1 (0:0)

Голы

Хямяляйнен 76 (1:0). Байяла 87 (1:1).

Судья:

Александр Ставрев (Македония)

Место и дата

17 августа 21:45, Стадион Войска Польского, Онлайн-трансляция

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