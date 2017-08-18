Двукратный чемпион мира по велоспорту Шейн Перкинс посетил базу «Зенита»

Чемпион мира по велогонкам на треке австралиец Шейн Перкинс посетил базу «Зенита», где встретился с командой.

В 2011 году Перкинс выиграл золотую медаль чемпионата мира в кейрине. В 2012-м он в составе сборной Австралии победил в командном спринте.

Двукратный чемпион мира по велогонкам на треке Шейн Перкинс встретился с командой в «Газпром» — тренировочном центре // Two-time world track cycling champion Shane Perkins met with the Zenit team at the Gazprom Training Centre. 🚴 Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) Авг 18 2017 в 2:08 PDT

Напомним, ранее Перкинс получил российское гражданство и сообщил о желании выступать за сборную России.