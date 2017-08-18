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Двукратный чемпион мира по велоспорту Шейн Перкинс посетил базу «Зенита»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Чемпион мира по велогонкам на треке австралиец Шейн Перкинс посетил базу «Зенита», где встретился с командой.

В 2011 году Перкинс выиграл золотую медаль чемпионата мира в кейрине. В 2012-м он в составе сборной Австралии победил в командном спринте.

Напомним, ранее Перкинс получил российское гражданство и сообщил о желании выступать за сборную России.

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