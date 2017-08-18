Двукратный чемпион мира по велоспорту Шейн Перкинс посетил базу «Зенита»
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Чемпион мира по
велогонкам на треке австралиец Шейн Перкинс посетил базу «Зенита», где
встретился с командой.
В 2011 году Перкинс выиграл золотую медаль чемпионата мира в кейрине. В 2012-м он в составе сборной Австралии победил в командном спринте.
Напомним, ранее Перкинс получил российское гражданство и
сообщил о желании выступать за сборную России.
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