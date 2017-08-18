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Денис Гольцов — Мухумат Вахаев. Прогноз «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

19 августа в Грозном состоится турнир ACB 67, в рамках которого состоится титульный бой в тяжелом весе между чемпионом Денисом Гольцовым (Россия) и Мухуматом Вахаевым (Россия).

«Советский спорт» дает прогноз на это противостояние.

- Российская лига ACB в августе проведет очень неплохой турнир в столице Чеченской республики, в файткарде которого имеются несколько серьезных бойцов. В декабре прошлого года тяжеловес Денис Гольцов стал чемпионом промоушена, победив в тяжелом поединке Салимгерея Расулова. Теперь все тяжеловесы из ростера ACB начали охоту за поясом, который принадлежит Русскому богатырю. Первую защиту Гольцов проведет против Мухумата Вахаева, который за свою карьеру провел десять поединков, но лишь в пяти из них судьи поднимали его руку.

Пусть вас не смущает эта статистика. Вахаев отлично работает в стойке и с борьбой у него проблем нет. Последнее поражение он потерпел в 2015 году и к бою за титул чемпиона ACB он подходит в очень хорошей физической и психологической форме. Вахаев не проигрывает уже четыре боя кряду и надеется забрать пояс у Гольцова.

Если Денис защитит пояс, то уже в следующем поединке может провести реванш против Салимгерея Расулова. Правда, чемпион не горит желанием драться с россиянами. А вот Салимгерей мечтает вернуться на вершину.

Денис Гольцов (Россия) - Мухумат Вахаев (Россия)
Весовая категория: тяжелая (титульный бой)
Места в мировом рейтинге. Гольцов (24-е, бои 19-4); Вахаев (59-е, бои 5-4-1).
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10
Прогноз: победа Дениса Гольцова единогласным решением судей.

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Сергей Ващенко
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