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CAS дисквалифицировал Пятых на четыре года

Источник:  TAS CASКомментарии

Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал российскую легкоатлетку Анну Пятых на четыре года за нарушение допинговых правил.

36-летняя Пятых признана виновной в нарушении двух статей правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций: наличие в допинг-пробе запрещенной субстанции или ее метаболитов и маркеров и использование или попытка использования атлетом запрещенных субстанции или метода.

Дисквалификация действует с 15 декабря 2016 года – даты временного отстранения Пятых. Результаты спортсменки аннулированы 31 августа 2007 года и с 6 июля 2013 года по 15 декабря 2016 года. Именно 31 августа 2007 года прошел финал в тройном прыжке на чемпионате мира в Осаке. Таким образом, Пятых не получит бронзовую медаль, которая должна была отойти ей после дисквалификации за допинг Хрисопии Деветци из Греции.

Добавим, что Пятых является двукратным бронзовым призером чемпионата мира (2005, 2009).

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