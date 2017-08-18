Магомед Магомедов — Дин Гарнетт. Прогноз «Советского спорта»

19 августа в Грозном состоится турнир ACB 67, в рамках которого состоится рейтинговый бой в легчайшем весе между Магомедом Магомедовым (Россия) и Дином Гарнеттом (Великобритания).

«Советский спорт» дает прогноз на это противостояние.

- Многие российские бойцы начинают «сыпаться» после того, как проигрывают титул чемпиона. Магомед Магомедов в апреле нынешнего года уступил Петру Яну и остался без пояса.



Воспрял ли духом Магомед после той неудачи, мы увидим в бою против небитого британца Дина Гарнетта, который за свою карьеру одержал восемь побед и один поединок свел вничью. Англичанин дебютировал в ACB в марте и нокаутировал Майкла Тобина во втором раунде. Бой против экс-чемпиона — настоящий вызов для него. Если он одержит победу над россиянином, то станет настоящей звездой организации.



И Магомедов, и Гарнетт — великолепные борцы. Вероятно, весь бой пройдет в партере, где победит сильнейший. Но может быть у кого-то из соперников есть джокер в рукаве?

Магомед Магомедов (Россия) - Дин Гарнетт (Англия)

Весовая категория: легчайшая

Места в мировом рейтинге. Магомедов (51-е, бои 13-2); Гарнетт (165-е, бои 8-0-1).

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Прогноз: победа Магомеда Магомедова болевым или удушающим приемом.