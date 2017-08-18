Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде

Форвард «Спартака» Зе Луиш получил приглашение в сборную Кабо-Верде на матчи отборочного турнира чемпионата мира, сообщает официальный сайт клуба.

1 сентября сборная Кабо-Верде сыграет с ЮАР на Национальном стадионе в Прае, а 5 сентября команды встретятся на стадионе Мозеса Мобиды в Дурбане.

Напомним, сборная Кабо-Верде проиграла два стартовых матча третьего раунда африканского отбора в группе D и занимает четвертое место. Лидируют в группе Буркина-Фасо и ЮАР, у которых по четыре очка, у Сенегала – три.

Добавим, что на счету 26-летнего форварда два гола в 17 матчах за национальную команду.

Ранее вызовы в сборную получили еще пять игроков «Спартака»: Александр Селихов, Илья Кутепов (оба – Россия), Квинси Промес (Голландия), Марио Пашалич (Хорватия) и Ивелин Попов (Болгария).