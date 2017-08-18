Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде
Форвард «Спартака» Зе
Луиш получил приглашение в сборную Кабо-Верде на матчи отборочного турнира
чемпионата мира, сообщает официальный сайт клуба.
1 сентября сборная Кабо-Верде сыграет с ЮАР на Национальном
стадионе в Прае, а 5 сентября команды встретятся на стадионе Мозеса Мобиды в
Дурбане.
Напомним, сборная Кабо-Верде проиграла два стартовых матча
третьего раунда африканского отбора в группе D и занимает четвертое место. Лидируют в группе Буркина-Фасо и
ЮАР, у которых по четыре очка, у Сенегала – три.
Добавим, что на счету 26-летнего форварда два гола в 17 матчах за национальную команду.
Ранее вызовы в сборную получили еще пять игроков «Спартака»: Александр Селихов, Илья Кутепов (оба – Россия), Квинси Промес (Голландия), Марио Пашалич (Хорватия) и Ивелин Попов (Болгария).