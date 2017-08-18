БК Фонбет представляет бой МакГрегор-Мейвезер в России!

27 августа на Первом канале пройдет трансляция боя между МакГрегором и Мейвезером, в тот же день вечером будет показан повтор трансляции, так как сам прямой эфир начнется в 3 утра. Во всем мире желающим посмотреть бой нужно будет оплатить подписку, но в России, благодаря титульному спонсору БК Фонбет, трансляция (как на ТВ, так и в сети Интернет) будет доступна абсолютно бесплатно.

Пресс-служба: «Для нашей компании очень важно присутствие на таком топ-событие, ведь бой между МакГрегором и Мейвезером находится на стыке спорта и супершоу. Например, только пресс-конференции и хайлайты с бойцами собирают более 10 млн просмотров.

Мы являемся титульным спонсором трансляции и повтора боя на Первом канале, со вчерашнего дня запустили совместную анонсную программу. Так как бой, наверняка привлечет внимание широкой аудитории, на нашем сайте стартовал конкурс прогнозов для новых клиентов, в котором мы разыграем более 1000 призов.

Также приглашаем наших клиентов поболеть за любимого бойца в клубы Фонбет, где будем дарить футболки со специальным дизайном за ставку на бой. (Подробности в разделе Акции у нас на сайте)

К слову, о самых ставках, 90% наших клиентов делают выбор в пользу МакГрегора, хотя прогноз букмекеров совсем другой - 4,6 на МакГрегора и 1,22 на Мейвезера. Самая крупная ставка на данный момент составляет 350 тыс на победу МакГрегора с коэффициентом 5,1. В случае победы клиент получит 1,785 млн рублей.