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Леонид Слуцкий: «КПР» - серьезный соперник, однако в чемпионшипе нет легких матчей

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 4-го тура чемпионшипа с «Куинз Парк Рейнджерс».

«Нам будет крайне непросто, ведь травмирован Абель Эрнандес, который был настоящей душой команды. Надеюсь, что в феврале он вернется в строй.

Хенриксен также выбыл из команды, его восстановление займет около месяца из-за травмы ноги. Что ж поделать, будем готовится теми игроками, которые есть в обойме. Сейчас все внимание на тех футболистов, которые смогут сыграть с «КПР».

«КПР» - опасная команда, тем более на своем поле. Нас ожидает тяжелейший матч, впрочем в чемпионшипе иных не бывает.

В команде сейчас хорошая атмосфера, мы сосредоточенно готовимся. Новичок Стюарт также может появится на поле», - цитирует Слуцкого официальный сайт «тигров». 

Матч

КПР - Халл Сити

Место и дата

19 августа 17:00, Лофтас Роуд, Онлайн-трансляция

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