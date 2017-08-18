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4-10 сентября в парках Москвы пройдут мастер-классы по тайчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

4-10 сентября в парках Москвы пройдут мастер-классы по тайчи.

Тайцзицюань (тайчи) – это утонченная система упражнений, зародившаяся около 1000 г. н.э в Китае. Это мягкое боевое искусство, включающее медитацию и комплекс непрерывных плавных и округлых движений.

У людей, практикующих тайчи, значительно улучшается работа вестибулярного аппарата. Люди, занимающиеся тайчи, увеличивают гибкость, мышечную силу и выносливость. Тайчи повышает снабжение кислородом органов и тканей организма. Эти комплексы занятий улучшают координацию движений и равновесие, гибкость; полезны при заболеваниях органов дыхания, для оздоровления нервной, пищеварительной и сердечнососудистой системы.

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