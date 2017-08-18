Польский клуб арендовал центрового «Зенита» Десятникова
Источник: БК «Зенит»Комментарии
Польский клуб «Кинг
Щечин» арендовал на сезон центрового «Зенита» Андрея Десятникова.
– Для дальнейшего прогресса Десятникову нужна стабильная
игровая практика, которую он пока не может получить в «Зените», но точно
получит в Польше, – говорится в сообщении официального сайта «Зенита».
Напомним, Десятников выступает за «Зенит» с 2014 года. В
сезоне-2016/17 он принял участие в 14 матчах Единой лиги ВТБ.
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