Польский клуб арендовал центрового «Зенита» Десятникова

Польский клуб «Кинг Щечин» арендовал на сезон центрового «Зенита» Андрея Десятникова.

– Для дальнейшего прогресса Десятникову нужна стабильная игровая практика, которую он пока не может получить в «Зените», но точно получит в Польше, – говорится в сообщении официального сайта «Зенита».

Напомним, Десятников выступает за «Зенит» с 2014 года. В сезоне-2016/17 он принял участие в 14 матчах Единой лиги ВТБ.