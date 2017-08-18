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Польский клуб арендовал центрового «Зенита» Десятникова

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Польский клуб «Кинг Щечин» арендовал на сезон центрового «Зенита» Андрея Десятникова.

– Для дальнейшего прогресса Десятникову нужна стабильная игровая практика, которую он пока не может получить в «Зените», но точно получит в Польше, – говорится в сообщении официального сайта «Зенита».

Напомним, Десятников выступает за «Зенит» с 2014 года. В сезоне-2016/17 он принял участие в 14 матчах Единой лиги ВТБ.

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