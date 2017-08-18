Салимгерей Расулов — Евгений Ерохин. Прогноз «Советского спорта»

19 августа в Грозном состоится турнир ACB 67, в рамках которого состоится рейтинговый бой в тяжелом весе между Салимгереем Расуловым (Россия) и Евгением Ерохиным (Россия).

«Советский спорт» дает прогноз на это противостояние.

- Евгений Ерохин за свою карьеру в ММА выступал во многих промоушенах, в том числе в американской лиге WSOF. С октября 2013 года по ноябрь 2016 года россиянин не проигрывал. В общей сложности за это время он одержал 12 побед, в том числе над Денисом Комкиным, Бреттом Роджерсом, Джеффом Монсоном и Эмануэлем Ньютоном.



Но эта великолепная серия прервалась в декабре прошлого года, когда Евгений единогласным решением судей проиграл бразильцу Джерониму дос Сантосу, которого совсем недавно победил Сергей Харитонов необычным болевым приемом, и который теперь ждет поединка против Александра Емельяненко в сентябре.



Бой против Салимгерея Расулова станет для Ерохина дебютным в лиге ACB. Если ему удастся одолеть бывшего чемпиона, то вполне вероятно, что он станет ообязательным претендентом на пояс организации. Однако, победить Расулова не так то просто. Он является нокаутером, да и физически очень силен.

Салимгерей Расулов (Россия) — Евгений Ерохин (Россия)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Расулов (78-е, бои 15-7); Ерохин (29-е, бои 17-5).

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Прогноз: победа Салимгерея Расулова нокаутом.