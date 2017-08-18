Салимгерей Расулов — Евгений Ерохин. Прогноз «Советского спорта»
19 августа в Грозном состоится турнир ACB 67, в рамках которого состоится рейтинговый бой в тяжелом весе между Салимгереем Расуловым (Россия) и Евгением Ерохиным (Россия).
«Советский спорт» дает прогноз на это противостояние.
- Евгений Ерохин
за свою карьеру в ММА выступал во многих
промоушенах, в том числе в американской
лиге WSOF. С октября 2013 года по ноябрь 2016
года россиянин не проигрывал. В общей
сложности за это время он одержал 12
побед, в том числе над Денисом Комкиным,
Бреттом Роджерсом, Джеффом Монсоном и
Эмануэлем Ньютоном.
Но эта великолепная серия прервалась в декабре прошлого года, когда Евгений единогласным решением судей проиграл бразильцу Джерониму дос Сантосу, которого совсем недавно победил Сергей Харитонов необычным болевым приемом, и который теперь ждет поединка против Александра Емельяненко в сентябре.
Бой против Салимгерея Расулова станет для Ерохина дебютным в лиге ACB. Если ему удастся одолеть бывшего чемпиона, то вполне вероятно, что он станет ообязательным претендентом на пояс организации. Однако, победить Расулова не так то просто. Он является нокаутером, да и физически очень силен.
Салимгерей
Расулов (Россия) — Евгений Ерохин
(Россия)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Расулов (78-е, бои 15-7); Ерохин (29-е, бои 17-5).
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.
Прогноз: победа Салимгерея Расулова нокаутом.