Андрей Пятницкий: «Спартак» придет в себя и будет бороться за золото

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал выступление «Спартака» на старте текущего сезона.



«Причин неудач «Спартака» на старте сезона несколько. Ряд ведущих футболистов команды – Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов — в составе сборной России играли на Кубке конфедераций. Подготовка к этому турниру, участие в нем выхолостило игроков, и времени для того, чтобы отдохнуть, набраться новых эмоций, у них не было. Сказывается, безусловно, и травма Романа Зобнина, который выбыл более чем на полгода.



Возможно, кто-то из спартаковцев еще и почивает на лаврах прошлого сезона. Но чемпионат России — такой турнир, где расслабляться нельзя ни в коем случае. Да, в прошлом сезоне «Спартак» пусть и в упорной борьбе, но выиграл золото. Выиграл заслуженно. Но так получилось, что главные конкуренты – ЦСКА, «Зенит» и другие – в тот момент оказались слабы. Сейчас же они прибавили. Тот же «Зенит» пригласил на пост главного тренера знаменитого итальянского специалиста Роберто Манчини, приобрел сильных футболистов. Впрочем, я думаю, что уже в скором времени «Спартак» придет в себя, тренерский штаб и руководство проведут работу, и команда включится в борьбу за золотые медали. Тем более что по атакующему потенциалу «Спартак» — один из лучших», — приводит слова Пятницкого «Вечерняя Москва».