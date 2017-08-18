«Барселона» может заплатить 300 миллионов за Коутиньо и Дембеле
Источник: MarcaКомментарии
«Барселона»
рассматривает возможность пойти на требования «Ливерпуля» и «Боруссии»
(Дортмунд) и заплатить по 150 миллионов евро за переходы полузащитника Филиппе
Коутиньо и форварда Усмана Дембеле, сообщает Marca.
Президент каталонцев Жозеп Бартомеу дал добро на выделение 300 миллионов евро на трансферы.
Ранее «Боруссия» объявила, что готова отпустить Дембеле за 150 миллионов евро. Переговоры с «Ливерпулем» проходят сложнее, но и англичан должна устроить аналогичная компенсация.
Напомним, ране «Барселона» приобрела полузащитника Паулиньо у китайского «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 миллионов евро.
В то же время клуб выручил 222 миллиона на переходе форварда Неймара в «Пари Сен-Жермен».
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