«Барселона» может заплатить 300 миллионов за Коутиньо и Дембеле

«Барселона» рассматривает возможность пойти на требования «Ливерпуля» и «Боруссии» (Дортмунд) и заплатить по 150 миллионов евро за переходы полузащитника Филиппе Коутиньо и форварда Усмана Дембеле, сообщает Marca.

Президент каталонцев Жозеп Бартомеу дал добро на выделение 300 миллионов евро на трансферы.

Ранее «Боруссия» объявила, что готова отпустить Дембеле за 150 миллионов евро. Переговоры с «Ливерпулем» проходят сложнее, но и англичан должна устроить аналогичная компенсация.

Напомним, ране «Барселона» приобрела полузащитника Паулиньо у китайского «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 миллионов евро.

В то же время клуб выручил 222 миллиона на переходе форварда Неймара в «Пари Сен-Жермен».