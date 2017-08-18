СКА обменял Хохлачева в «Спартак», получив права на защитника «Нью-Джерси»
Источник: ХК СКАКомментарии
СКА и «Спартак»
произвели обмен. В московский клуб перешел нападающий армейцев Александр
Хохлачев, взамен СКА получил права на защитника «Нью-Джерси» Ярослава Дыбленко,
сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Хохлачев – воспитанник «Спартака». За московский
клуб он выступал в сезоне-2012/13.
Напомним, Хохлачев перешел в СКА из «Бостона» в 2016 году. В
сезоне-2016/17 нападающий провел за армейцев 25 матчей в регулярном чемпионате
КХЛ, набрав в них 10 (5+5) очков. В 11 матчах плей-офф на счету игрока 1 (0+1)
очко.
Дыбленко провел за «Спартак» 51 матч в регулярном чемпионате
КХЛ и набрал 11 (4+7) очков. С сезона-2017/18 защитник будет выступать в НХЛ за
«Нью-Джерси».
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