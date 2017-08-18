СКА обменял Хохлачева в «Спартак», получив права на защитника «Нью-Джерси»

СКА и «Спартак» произвели обмен. В московский клуб перешел нападающий армейцев Александр Хохлачев, взамен СКА получил права на защитника «Нью-Джерси» Ярослава Дыбленко, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Хохлачев – воспитанник «Спартака». За московский клуб он выступал в сезоне-2012/13.

Напомним, Хохлачев перешел в СКА из «Бостона» в 2016 году. В сезоне-2016/17 нападающий провел за армейцев 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав в них 10 (5+5) очков. В 11 матчах плей-офф на счету игрока 1 (0+1) очко.

Дыбленко провел за «Спартак» 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (4+7) очков. С сезона-2017/18 защитник будет выступать в НХЛ за «Нью-Джерси».