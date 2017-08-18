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Черданцев счиатет, что Ньянг сильнее Зе Луиша и Адриано

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев не согласен со своим коллегой Константином Геничем, который высказался о возможном трансфере в московский «Спартак» форварда «Милана» М'байе Ньянга.

«Из того, что видел: Ньянг не сильнее Зе Луиша и Адриано. В «Милане» играл сам по себе. 18 млн евро за его переход – это перебор», – считает Генич.

«Не соглашусь. На мой взгляд, сильнее и стабильнее», – ответил Черданцев.

Ранее сообщалось, что игрок в ближайшие дни должен пройти медицинское обследование в Риме.

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