«Интер» рассматривает возможности подписания Мустафи

«Интер» продолжает изучать рынок на предмет усиления линии обороны и обратил внимание на защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Накануне «канониры» вступили в переговоры с представителями 25-летнего немецкого защитника. «Арсенал» не готов отдавать Мустафи в аренду, так как в прошлом году заплатил за его переход 42 миллиона евро. Впрочем, «Интер» готов обсуждать разные варианты.

Напомним, Мустафи перешел в «Арсенал» после трех лет в «Валенсии», а до этого он играл в серии A за «Сампдорию».

Ранее «нерадзурри» рассматривали возможность аренды защитника «Манчестер Сити» Элиакима Мангаля, но не договорились с клубом 26-летнего француза.