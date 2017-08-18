«Нефтехимик» объявил о возвращении Галимова

Форвард Эмиль Галимов подписал двухлетний контракт с «Нефтехимиком», сообщает официальный сайт клуба.

25-летний воспитанник «Нефтехимика» вернулся в клуб спустя пять с половиной лет. По ходу сезона 2011/2012 он перешел в «Локомотив», где играл до последнего времени.

В сезоне 2016/2017 Галимов набрал 9 (5+4) очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ и сделал одну голевую передачу в четырех матчах плей-офф. Всего за семь сезонов в лиге на счету Галимова 94 (39+55) очка в 286 матчах.

Галимов стал пятым воспитанником клуба в нынешнем составе «Нефтехимика» после защитников Андрея Сергеева и Дамира Шарипзянова, а также форвардов Павла Куликова и Богдана Якимова.