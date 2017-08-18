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Максим Калиниченко – об игре Фернандо: Много необязательных ошибок

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко высказался об игре Фернандо в нынешнем сезоне.

– Бразилец похож на себя образца прошлого августа, когда тоже был тяжеловатым и непонятным…
– Зато у него был процент точных передач в районе 85, меньше всего брака. А сейчас у него стало много необязательных ошибок, поперечные передачи. Меня это удивило: итальянская школа тренеров, по крайней мере, насколько я знаю, вообще очень негативно относится к поперечным передачам, а в игре «Спартака» их в последнее время стало много, и очень много из-за этого контратак получаем. Это, конечно, только то, что сразу бросается в глаза, каким-то глубоким анализом я, естественно, не занимался, – цитирует Калиниченко Prosm.club.

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