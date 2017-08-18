Рашид Нургалиев: Самбо должно стать национальным достоянием России в спорте

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявил, что самбо должно стать национальным достоянием России в спорте.

«Мы стремимся к тому, чтобы заявиться на Олимпиаду с самбо. Понимаем, что окончательное решение здесь во многом зависит от того, какой фундамент мы создадим в стране для развития этого вида спорта.

В мире, отметил он, 120 стран, где также развивается этот вид спорта, «и со всеми мы соревнуемся, тренируемся, это единственный вид спорта, где вся атрибутика на русском языке», - приводит слова Нургалиева ТАСС.