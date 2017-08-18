«Спартак» нашел замену Гараю в «Роме»
Источник: TransfermarketwebКомментарии
Жуан ЖезусФото: Gettyimages.ru
Как сообщает Transfer Market Web, московский «Спартак» претендует на защитника «Ромы» Жуана Жезуса.
Согласно источнику, красно-белые перешли к кандидатуре бразильца после неудачных переговоров по трансферу Эсекьеля Гарая из «Валенсии». Отмечается, что итальянский клуб может отпустить своего футболиста за 10 млн евро.
Жезус провел 4 игры за национальную команду. В минувшем сезоне защитник сыграл 33 матча.
Ранее футболист защищал цвета миланского «Интера», сыграв 142 встречи.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически