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«Спартак» нашел замену Гараю в «Роме»

Источник:  TransfermarketwebКомментарии
Жуан Жезус
Жуан ЖезусФото: Gettyimages.ru

Как сообщает Transfer Market Web, московский «Спартак» претендует на защитника «Ромы» Жуана Жезуса. 

Согласно источнику, красно-белые перешли к кандидатуре бразильца после неудачных переговоров по трансферу Эсекьеля Гарая из «Валенсии». Отмечается, что итальянский клуб может отпустить своего футболиста за 10 млн евро.

Жезус провел 4 игры за национальную команду. В минувшем сезоне защитник сыграл 33 матча. 

Ранее футболист защищал цвета миланского «Интера», сыграв 142 встречи.

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