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Матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне

Источник:  Французская Лига 1Комментарии

Как сообщает пресс-служба лиги 1, матчи 3-го тура первенства страны начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне, который произошел накануне.

Напомним, 3-й тур лиги 1 стартует в пятницу матче между «Мецем» и «Монако». Отмечается, что также с минуты молчания начнутся матчи четвертого тура второго по силе дивизиона французского футбола.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате погибли 13 человек.

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