Антонио Конте: Мне смешно читать интервью Диего Косты

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не оставил без внимания недавнее интервью форварда «синих» Диего Косты, который был выставлен на трансфер.

Напомним, ранее сообщалось, что специалист повздорил с форвардом этой зимой и даже хотел от него избавиться. Футболист доиграл минувший сезон в лондонском клубе, а этим летом Конте сообщил ему о своем решении.

«Мне смешно читать его интервью. Все прекрасно знают, что случилось. Но я не хочу это обсуждать. Для меня это осталось в прошлом», – приводит слова специалиста Goal.

Статья по теме:

«Не позволю им заработать». Почему Диего Коста до сих пор не покинул Лондон?