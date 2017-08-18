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Антонио Конте: Мне смешно читать интервью Диего Косты

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не оставил без внимания недавнее интервью форварда «синих» Диего Косты, который был выставлен на трансфер.

Напомним, ранее сообщалось, что специалист повздорил с форвардом этой зимой и даже хотел от него избавиться. Футболист доиграл минувший сезон в лондонском клубе, а этим летом Конте сообщил ему о своем решении. 

«Мне смешно читать его интервью. Все прекрасно знают, что случилось. Но я не хочу это обсуждать. Для меня это осталось в прошлом», – приводит слова специалиста Goal.

Статья по теме: 

«Не позволю им заработать». Почему Диего Коста до сих пор не покинул Лондон?

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