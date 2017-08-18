Алессандро Дель Пьеро: «Ювентус» остается фаворитом в чемпионате Италии

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился своим мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Ювентус» в кризисе? Нет. «Ювентус» остается фаворитом. В них нужно верить. В последние годы расстояние между ними и соперниками было столь велико, что не стоит делать серьезных выводов из поражения в Суперкубке. Помните, как неудачно они начали сезон два года назад? В конце концов, сила команды дала о себе знать.

Если костяк команды будет в оптимальной форме, а их новички быстро найдут взаимопонимание, то «Юве» выступит хорошо. Не так просто начинать сезон после шести скудетто подряд и поражения в финале Лиги чемпионов, которое до сих пор не дает покоя», - цитирует Дель Пьеро Corriere della Sera.

Напомним, что «Ювентус» уступил «Лацио» в матче за Суперкубок Италии со счетом 2:3.