Алессандро Дель Пьеро: «Ювентус» остается фаворитом в чемпионате Италии
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился
своим мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне.
«Ювентус» в кризисе? Нет. «Ювентус» остается фаворитом. В
них нужно верить. В последние годы расстояние между ними и соперниками было
столь велико, что не стоит делать серьезных выводов из поражения в Суперкубке. Помните,
как неудачно они начали сезон два года назад? В конце концов, сила команды дала
о себе знать.
Если костяк команды будет в оптимальной форме, а их новички
быстро найдут взаимопонимание, то «Юве» выступит хорошо. Не так просто начинать
сезон после шести скудетто подряд и поражения в финале Лиги чемпионов, которое
до сих пор не дает покоя», - цитирует Дель Пьеро Corriere
della Sera.
Напомним, что «Ювентус» уступил «Лацио» в матче за Суперкубок Италии со счетом 2:3.