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Алессандро Дель Пьеро: «Ювентус» остается фаворитом в чемпионате Италии

Источник:  Corriere della SeraКомментарии

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился своим мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Ювентус» в кризисе? Нет. «Ювентус» остается фаворитом. В них нужно верить. В последние годы расстояние между ними и соперниками было столь велико, что не стоит делать серьезных выводов из поражения в Суперкубке. Помните, как неудачно они начали сезон два года назад? В конце концов, сила команды дала о себе знать.

Если костяк команды будет в оптимальной форме, а их новички быстро найдут взаимопонимание, то «Юве» выступит хорошо. Не так просто начинать сезон после шести скудетто подряд и поражения в финале Лиги чемпионов, которое до сих пор не дает покоя», - цитирует Дель Пьеро Corriere della Sera.

Напомним, что «Ювентус» уступил «Лацио» в матче за Суперкубок Италии со счетом 2:3.

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