Форвард «Милана» М’Байе Ньянг все еще может перейти в «Спартак», сообщает Milan News 24.

В четверг во время матча Лиги Европы со «Шкендией» (6:0) спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли обсудил вопрос будущего Ньянга с агентом игрока Мино Райолой.

Отказ Ньянга от перехода в «Спартак» нарушил планы «Милана», который договорился с чемпионами России о компенсации в размере 18 миллионов евро.

Райола объяснил, что Ньянг не хочет играть в чемпионате России, а хочет перейти в клуб из более сильного чемпионата – Италии, Испании, Германии или Англии.

Сегодня Мирабелли постарается убедить Ньянга все-таки согласится продолжить карьеру в «Спартаке». В этом случае француз пройдет медосмотр в Москве.