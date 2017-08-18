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Артем Громов: Было приятно, когда фанаты «Крыльев Советов» вывесили баннер на украинском языке

Комментарии

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Артем Громов рассказал, как его приняли в команде.

- В России тебя не «травили», что ты украинец?

- Наоборот! Так приятно было, когда российские фанаты вывесили баннер на украинском языке «Добро пожаловать, Артем». Я ни разу там не почувствовал предвзятого отношения к Украине. Все только в телевизоре.

 За «Крылья Советов» ты провел всего три матча. Почему не сложилось в чемпионате России?

- Меня преследовали травма за травмой! Это ужас какой-то... Сначала меня хотели взять на контракт. Но постоянные повреждения, да и с «Динамо» возникли недоразумения... Но это уже перевернутая страница, - цитирует Громова Depo.ua.

Напомним, Громов стал игроком луганской «Зари». В прошлом сезоне он провел три матча за «Крылья Советов».


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