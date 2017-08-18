Артем Громов: Было приятно, когда фанаты «Крыльев Советов» вывесили баннер на украинском языке
Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Артем
Громов рассказал, как его приняли в команде.
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Наоборот! Так приятно было, когда российские фанаты вывесили баннер на
украинском языке «Добро пожаловать, Артем». Я ни разу там не почувствовал
предвзятого отношения к Украине. Все только в телевизоре.
За «Крылья Советов» ты провел всего
три матча. Почему не сложилось в чемпионате России?
- Меня
преследовали травма за травмой! Это ужас какой-то... Сначала меня хотели взять
на контракт. Но постоянные повреждения, да и с «Динамо» возникли
недоразумения... Но это уже перевернутая страница, - цитирует Громова Depo.ua.
Напомним, Громов стал игроком луганской «Зари». В
прошлом сезоне он провел три матча за «Крылья Советов».