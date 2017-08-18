Анчелотти запретили курить на тренировочной базе «Баварии»

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Дальше без Лама. Превью нового сезона Бундеслиги Сегодня стартует новый сезон «Бундеслиги». Специально для читателей «Советского спорта» мы подготовили превью сезона 2017/18.

«Барселона» может заплатить 300 миллионов за Коутиньо и Дембеле «Барселона» рассматривает возможность пойти на требования «Ливерпуля» и «Боруссии» (Дортмунд) и заплатить по 150 миллионов евро за переходы полузащитника Филиппе Коутиньо и форварда Усмана Дембеле.

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Дембеле останется во Франции, пока «Боруссия» не продаст его в «Барселону» Полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Усман Дембеле не собирается возвращаться в команду, пока не решится вопрос с его переходом в «Барселону», сообщает Sky Sports.