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Анчелотти запретили курить на тренировочной базе «Баварии»

Источник:  Daily MailКомментарии

Как сообщает Daily Mail, спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич запретил наставнику мюнхенской команды Карло Анчелотти курить на базе клуба.

«Попросил Карло Анчелотти не курить здесь. Он согласился с этим, поскольку настоящий профессионал», – заявил Салихамиджич.

Отметим, что сегодня действующий чемпион страны стартует в бундеслиге. «Бавария» проведет матч 1-го тура с «Байером». Начало встречи – 21.30 мск.

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