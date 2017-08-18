Анчелотти запретили курить на тренировочной базе «Баварии»
Источник: Daily MailКомментарии
Как сообщает Daily Mail, спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич запретил наставнику мюнхенской команды Карло Анчелотти курить на базе клуба.
«Попросил Карло Анчелотти не курить здесь. Он согласился с этим, поскольку настоящий профессионал», – заявил Салихамиджич.
Отметим, что сегодня действующий чемпион страны стартует в бундеслиге. «Бавария» проведет матч 1-го тура с «Байером». Начало встречи – 21.30 мск.
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