Матчи чемпионата Испании будут транслироваться ВКонтакте

В России матчи испанской примеры теперь можно будет смотреть ВКонтакте. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

«Трансляции матчей чемпионата Испании по футболу действительно пройдут в прямом эфире ВКонтакте в воскресенье, 20 августа. В 21.15 матч «Барселона» – «Бетис», в 23.15 «Депортиво» – «Реал».

Это стало возможным благодаря партнерству с компанией «Телеспорт». Это взаимовыгодное сотрудничество — получая возможность проведения легальной трансляции матчей, мы предоставляем необходимые инструменты продвижения контента на целевую аудиторию», - говорится в сообщении.