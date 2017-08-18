Матчи чемпионата Испании будут транслироваться ВКонтакте
Источник: ВКонтактеКомментарии
В России матчи испанской примеры теперь можно
будет смотреть ВКонтакте. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«Трансляции матчей чемпионата Испании по футболу
действительно пройдут в прямом эфире ВКонтакте в воскресенье, 20 августа. В
21.15 матч «Барселона» – «Бетис», в 23.15 «Депортиво» – «Реал».
Это стало возможным благодаря партнерству с компанией «Телеспорт». Это взаимовыгодное сотрудничество — получая возможность проведения легальной трансляции матчей, мы предоставляем необходимые инструменты продвижения контента на целевую аудиторию», - говорится в сообщении.
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