Президент UFC: Макгрегор надрал задницу бывшему чемпиону мира по боксу

Президент UFC Дэйна Уайт высказался о Поле Малиньяджи, который помогал Конору Макгрегору готовиться к бою с Флойдом Мэйвезером.

Напомним, боксер покинул команду ирландца после публикации видеоролика со спарринга, в котором был отправлен в нокдаун.

Here is the video everyone wanted to see of Conor vs Paulie Malignaggi former IBF and WBA World Champion @thenotoriousmma Публикация от Dana White (@danawhite) Авг 11 2017 в 8:46 PDT

«Это сделка между ними. Но я могу сказать вам, что Малиньяджи поступил мудро, покинув тренировочный лагерь Макгрегора. Почему? Потому что ему надирали задницу на протяжении 12 раундов. Это была самая большая взбучка, которую я когда-либо видел», – цитирует Уайта BoxingScene.