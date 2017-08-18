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Президент UFC: Макгрегор надрал задницу бывшему чемпиону мира по боксу

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Президент UFC Дэйна Уайт высказался о Поле Малиньяджи, который помогал Конору Макгрегору готовиться к бою с Флойдом Мэйвезером. 

Напомним, боксер покинул команду ирландца после публикации видеоролика со спарринга, в котором был отправлен в нокдаун.

«Это сделка между ними. Но я могу сказать вам, что Малиньяджи поступил мудро, покинув тренировочный лагерь Макгрегора. Почему? Потому что ему надирали задницу на протяжении 12 раундов. Это была самая большая взбучка, которую я когда-либо видел», – цитирует Уайта BoxingScene.

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