Марчелло Липпи: Не понимаю, почему Маркизио мало играет в «Ювентусе»

Бывший тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи считает, что полузащитник команды Клаудио Маркизио заслуживает больше времени на поле, чем он имеет.

«Ювентус» выиграл шесть скудетто подряд с отличной обороной. Без Бонуччи им придется делать что-то новое. Я удивлен, почему в важных матчах не играет Маркизио. Это итальянский Лэмпард или Джеррард. У него есть класс. Маркизио – это топ-ювентино, пример для всех», - цитирует Липпи La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне 31-летний Клаудио Маркизио провел 29 матчей за «Ювентус» и забил два мяча при четырех голевых передачах. Часть сезона он пропустил из-за травмы.