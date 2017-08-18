Марчелло Липпи: Не понимаю, почему Маркизио мало играет в «Ювентусе»
Источник: La Gazzetta dello SportКомментарии
Бывший тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи считает,
что полузащитник команды Клаудио Маркизио заслуживает больше времени на поле,
чем он имеет.
«Ювентус» выиграл шесть скудетто подряд с
отличной обороной. Без Бонуччи им придется делать что-то новое. Я удивлен,
почему в важных матчах не играет Маркизио. Это итальянский Лэмпард или
Джеррард. У него есть класс. Маркизио – это топ-ювентино, пример для всех», -
цитирует Липпи La Gazzetta dello
Sport.
В прошлом сезоне 31-летний Клаудио Маркизио
провел 29 матчей за «Ювентус» и забил два мяча при четырех голевых передачах.
Часть сезона он пропустил из-за травмы.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически