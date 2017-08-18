Маурисио Поччеттино: «Тоттенхэм» собирается пригласить несколько игроков
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о планах лондонского клуба на летнее трансферное окно.
«Мы собираемся пригласить несколько игроков. Наша цель – укрепить команду, дать ей новый толчок, поскольку впереди непростой сезон.
Санчес? Я не могу говорить о нем. Давинсон выступает в другом клубе», – приводит слова специалиста Goal.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» ведет переговоры по трансферу нападающего «Лацио» Бальде Кейта, а также защитника «Аякса» Давинсона Санчеса.
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