Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Метц- : -Монако
Футбол  Бавария- : -Байер
Футбол  Валенсия- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маурисио Поччеттино: «Тоттенхэм» собирается пригласить несколько игроков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о планах лондонского клуба на летнее трансферное окно.

«Мы собираемся пригласить несколько игроков. Наша цель – укрепить команду, дать ей новый толчок, поскольку впереди непростой сезон.

Санчес? Я не могу говорить о нем. Давинсон выступает в другом клубе», – приводит слова специалиста Goal.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» ведет переговоры по трансферу нападающего «Лацио» Бальде Кейта, а также защитника «Аякса» Давинсона Санчеса.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Оздоев перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛОздоев перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Жозе Моуринью: Не стану давить на руководство, мы будем бороться без четвертого новичкаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью доволен трансферной компанией «красных дьяволов».«Торино» лучше «Спартака»? Почему Ньянг отказывается от российского клуба«Торино» лучше «Спартака»? Почему Ньянг отказывается от российского клубаНападающий «Милана» Мбай Ньянг передумал переходить в «Спартак» после предложения от «Торино».Отказ Ньянга от перехода в «Спартак» нарушил планы «Милана»Форвард «Милана» М’Байе Ньянг все еще может перейти в «Спартак», сообщает Milan News 24.Антонио Конте: Мне смешно читать интервью Диего КостыГлавный тренер «Челси» не оставил без внимания недавнее интервью форварда «синих» Диего Косты, который был выставлен на трансфер.
Футбол
«Барселона» может заплатить 300 миллионов за Коутиньо и Дембеле
Футбол
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде
Легкая атлетика
CAS дисквалифицировал Пятых на четыре года
Футбол
Илья Геркус: «Спартак» является особым раздражителем
все новости
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Дэвинсон Санчес
Дэвинсон Санчесвсе новости
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттиновсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы