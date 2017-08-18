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Марио Пашалич: Не слежу за марками автомобилей, зарплату отдаю родителям

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Хавбек московского «Спартака» Марио Пашалич, взятый в аренду у лондонского «Челси», дал интервью клубной пресс-службе.

«Не слежу за марками автомобилей, не выбираю, какую хочу купить. В том-то и проблема молодых людей: когда они начинают получать неплохие деньги, то их интересами становятся казино, девушки, автомобили. Я не такой. И зарплату отдаю родителям. 

Конечно, если мне нужны финансовые средства, беру у них. Но я – семейный человек», – сказал хорватский футболист, чьи слова приводит официальный сайт красно-белых.

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