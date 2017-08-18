Массимилиано Аллегри: Я еще не знаю, кто сыграет против «Кальяри»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился
ожиданиями от матча с «Кальяри». Напомним, что командам предстоит сыграть в
первом туре чемпионата Италии.
«Если ты шесть раз подряд становишься чемпионом и хорошо
выступаешь в Европе, то стоит ожидать, что твои соперники будут усиливаться. Нужно
искать новую мотивацию и улучшать игру, потому что права на ошибку у нас будет
все меньше. Наш сезон стартует завтра, но на самом деле чемпионат наберет силу
уже в сентябре, когда закроется трансферное окно. Вот почему стартовые два
матча в августе так важны.
Я еще не определил состав на матч с «Кальяри». Сделаю это
после сегодняшней тренировки. Де Шильо – талантливый игрок. Он и Лихтштайнер –
это два хороших варианта на правый фланг защиты. Все, чего мы достигли в
прошлом году, осталось позади. Все, что нам нужно – это три очка», - цитирует
Аллегри официальный сайт клуба.
Матч «Кальяри» - «Ювентус» состоится 19 августа и начнется в 19:00
по Москве.