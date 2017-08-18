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Массимилиано Аллегри: Я еще не знаю, кто сыграет против «Кальяри»

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Кальяри». Напомним, что командам предстоит сыграть в первом туре чемпионата Италии.

«Если ты шесть раз подряд становишься чемпионом и хорошо выступаешь в Европе, то стоит ожидать, что твои соперники будут усиливаться. Нужно искать новую мотивацию и улучшать игру, потому что права на ошибку у нас будет все меньше. Наш сезон стартует завтра, но на самом деле чемпионат наберет силу уже в сентябре, когда закроется трансферное окно. Вот почему стартовые два матча в августе так важны.

Я еще не определил состав на матч с «Кальяри». Сделаю это после сегодняшней тренировки. Де Шильо – талантливый игрок. Он и Лихтштайнер – это два хороших варианта на правый фланг защиты. Все, чего мы достигли в прошлом году, осталось позади. Все, что нам нужно – это три очка», - цитирует Аллегри официальный сайт клуба.

Матч «Кальяри» - «Ювентус» состоится 19 августа и начнется в 19:00 по Москве.

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