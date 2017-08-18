Хосеп Гвардиола: У «Эвертона» сильная команда, клуб пригласил хороших игроков в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов перед матчем 2-го тура АПЛ против «Эвертона».

Напомним, игра состоится 21 августа на домашней арене «горожан» и стартует в 22.00 мск.

«У «Эвертона» сильная команда, клуб приобрел хороших игроков в этом сезоне. Без сомнения, это один из лучший коллективов АПЛ.

Гюндоган вернулся в строй, Менди еще не восстановился, но скоро будет с нами, как и Фабиан Делф. Илкай тренируется без каких-либо проблем, но мы должны быть уверены, что он полностью восстановил игровую форму.

Трансферы? Посмотрим. Я знаю, как работает клуб. Перемены возможны. Считаю своих игроков лучшими, но мы еще обдумаем этот вопрос», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.