Хосеп Гвардиола: У «Эвертона» сильная команда, клуб пригласил хороших игроков в этом сезоне
Источник: ФК «Манчестер Сити»Комментарии
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов перед матчем 2-го тура АПЛ против «Эвертона».
Напомним, игра состоится 21 августа на домашней арене «горожан» и стартует в 22.00 мск.
«У «Эвертона» сильная команда, клуб приобрел хороших игроков в этом сезоне. Без сомнения, это один из лучший коллективов АПЛ.
Гюндоган вернулся в строй, Менди еще не восстановился, но скоро будет с нами, как и Фабиан Делф. Илкай тренируется без каких-либо проблем, но мы должны быть уверены, что он полностью восстановил игровую форму.
Трансферы? Посмотрим. Я знаю, как работает клуб. Перемены возможны. Считаю своих игроков лучшими, но мы еще обдумаем этот вопрос», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.
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