Уткин будет комментировать матчи испанской примеры, которые покажет ВКонтакте
Спортивный комментатор Василий Уткин возобновит карьеру. Он
будет работать на матчах чемпионата Испании, которые покажет социальная сеть
ВКонтакте.
«Моя встреча с
представителями «Телеспорта» состоялась в среду, когда, как я понимаю, они
окончательно завершили сделку. Предполагаю, что сейчас компания занята
вопросами запуска трансляций. В свою очередь, могу сказать, что рад возобновить
комментаторскую карьеру, и что я ждал такого случая.
Как мне известно, в первом
туре выбраны два матча для трансляций – оба прокомментирую я. Остальную
информацию лучше задавать представителям «Телеспорта» и «ВКонтакте», - цитирует
Уткина «БИЗНЕС Online».
Напомним, 20
августа Вконтакте покажет два матча первого тура чемпионата Испании: «Барселона»
- «Бетис» и «Депортиво» - «Реал».