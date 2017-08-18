Уткин будет комментировать матчи испанской примеры, которые покажет ВКонтакте

Спортивный комментатор Василий Уткин возобновит карьеру. Он будет работать на матчах чемпионата Испании, которые покажет социальная сеть ВКонтакте.

«Моя встреча с представителями «Телеспорта» состоялась в среду, когда, как я понимаю, они окончательно завершили сделку. Предполагаю, что сейчас компания занята вопросами запуска трансляций. В свою очередь, могу сказать, что рад возобновить комментаторскую карьеру, и что я ждал такого случая.

Как мне известно, в первом туре выбраны два матча для трансляций – оба прокомментирую я. Остальную информацию лучше задавать представителям «Телеспорта» и «ВКонтакте», - цитирует Уткина «БИЗНЕС Online».

Напомним, 20 августа Вконтакте покажет два матча первого тура чемпионата Испании: «Барселона» - «Бетис» и «Депортиво» - «Реал».