ФК «Локомитив» создаст киберспортивное подразделение Loko E-sports Team

23 августа в 12:00 на «РЖД Арене» пройдет совместная презентация киберспортивного подразделения ФК «Локомотив» Loko E-sports Team и киберспортивной организации М19.



Клуб представит нового игрока и команду Loko E-sports Team, презентует логотип, форму и брэндбук, а также подпишет соглашение с М19.



В презентации примут участие блоггер Loko E-sports Team Константин «STAVR» Гирин и игроки М19 — Глеб «Funn1k» Липатников (Dota 2), Павел «Картошечка» Павленко (Hearthstone) и Кирилл «Likkrit» Малофеев (League of Legends).

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