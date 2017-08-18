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Жозе Моуринью: Не стану давить на руководство, мы будем бороться без четвертого новичка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью доволен трансферной компанией «красных дьяволов».

Этим летом команду пополнили Виктор Линделеф, Ромелу Лукаку и Неманья Матич. При этом специалист наставил на приглашении хавбека «Интера» Ивана Перишича. Клубы вели переговоры, но не смогли договориться о сумме трансфера. 

«Не думаю, что мы умрем, если состав команды не пополнит еще один игрок. Да, я планировал пригласить еще одного новичка. У нас состоялся разговор с руководством. Я сказал, что с моей стороны не будет никакого давления. Все в их руках. 

В январе мы вернемся к этому вопросу. Но я не собираюсь давить на клуб. Доволен нынешним составом, и готов бороться без четвертого новичка. Считаю, что клуб провел фантастическую трансферную компанию. К нам пришли три сильных футболиста. Это хорошая работа», – приводит слова Моуринью Football Italia.

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