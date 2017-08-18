«ПСЖ» требует от «Арсенала» за Дракслера 32 миллиона фунтов
Источник: The TimesКомментарии
«ПСЖ» и
лондонский «Арсенал» ведут переговоры о трансфере полузащитника Юлиана
Дракслера. Об этом сообщают британские СМИ.
Сообщается, что «ПСЖ»
требует за немца 32 миллиона фунтов. Ранее они приобрели игрока за 35,5
миллиона фунтов у «Вольфсбурга». Также игроком интересуются миланский «Интер» и
дортмундская «Боруссия».
В прошедшем
сезоне 23-летний Юлиан Дракслер провел 17 матчей за «ПСЖ» в чемпионате Франции
и забил четыре мяча при двух голевых передачах.
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