«ПСЖ» требует от «Арсенала» за Дракслера 32 миллиона фунтов

«ПСЖ» и лондонский «Арсенал» ведут переговоры о трансфере полузащитника Юлиана Дракслера. Об этом сообщают британские СМИ.

Сообщается, что «ПСЖ» требует за немца 32 миллиона фунтов. Ранее они приобрели игрока за 35,5 миллиона фунтов у «Вольфсбурга». Также игроком интересуются миланский «Интер» и дортмундская «Боруссия».

В прошедшем сезоне 23-летний Юлиан Дракслер провел 17 матчей за «ПСЖ» в чемпионате Франции и забил четыре мяча при двух голевых передачах.