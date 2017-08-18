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«ПСЖ» требует от «Арсенала» за Дракслера 32 миллиона фунтов

Источник:  The TimesКомментарии

«ПСЖ» и лондонский «Арсенал» ведут переговоры о трансфере полузащитника Юлиана Дракслера. Об этом сообщают британские СМИ.

Сообщается, что «ПСЖ» требует за немца 32 миллиона фунтов. Ранее они приобрели игрока за 35,5 миллиона фунтов у «Вольфсбурга». Также игроком интересуются миланский «Интер» и дортмундская «Боруссия».

В прошедшем сезоне 23-летний Юлиан Дракслер провел 17 матчей за «ПСЖ» в чемпионате Франции и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

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