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«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за 125 миллионов евро

Источник:  Twitter.comКомментарии

«Ливерпуль» ответил отказом на предложение «Барселоны» продать полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом сообщил в своем твиттере журналист The Times Пол Джойс.

Ранее издание Daily Mail, сообщило, что «Барселона» сделала новое предложение Коутиньо в размере 125 миллионов евро. В прошедшем сезоне 25-летний Филиппе Коутиньо провел 36 матчей за «Ливерпуль» и забил 14 мячей при девяти голевых передачах. 

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