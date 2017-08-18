«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за 125 миллионов евро

читайте также

Оздоев перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Дзюба уходит из «Зенита» Как только что стало известно «Советскому спорту», форвард «Зенита» Артем Дзюба до конца текущего трансферного окна уйдет из команды.

Источник: Завтра Ньянг пройдет медосмотр для «Спартака» в Риме Источник в московском «Спартаке» представил информацию о возможном трансфере форварда «Милана» Мбайе Ньянга.

Миланский «Интер» хочет заполучить защитника сборной Германии Итальянский клуб хочет арендовать защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи. Однако «канониры» не намерены отдавать 25-летнего игрока в аренду, сообщает ESPN.