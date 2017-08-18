«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за 125 миллионов евро
Источник: Twitter.comКомментарии
«Ливерпуль»
ответил отказом на предложение «Барселоны» продать полузащитника Филиппе
Коутиньо. Об этом сообщил в своем твиттере журналист The Times Пол Джойс.
Ранее издание Daily Mail, сообщило, что «Барселона» сделала новое предложение Коутиньо в размере 125 миллионов евро. В прошедшем сезоне 25-летний Филиппе Коутиньо провел 36 матчей за «Ливерпуль» и забил 14 мячей при девяти голевых передачах.
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