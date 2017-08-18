Сборная России обыграла команду Турции на чемпионате мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня, 18 августа, в Бахрейне стартовал мужской юниорский чемпионат мира-U19.
Сборная России в рамках группового этапа нанесла поражение команде Турции со счетом 3:0 (25:16, 25:14, 25:12).
Весомый вклад в победу своей команды внес Максим Сапожков, набравший 18 очков.
Чемпионат мира-U19
Группа С
1-й тур
Россия – Турция – 3:0 (25:16, 25:14, 25:12).
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