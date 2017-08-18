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Сборная России обыграла команду Турции на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 18 августа, в Бахрейне стартовал мужской юниорский чемпионат мира-U19.

Сборная России в рамках группового этапа нанесла поражение команде Турции со счетом 3:0 (25:16, 25:14, 25:12).

Весомый вклад в победу своей команды внес Максим Сапожков, набравший 18 очков.

Чемпионат мира-U19
Группа С
1-й тур

Россия –  Турция – 3:0 (25:16, 25:14, 25:12).

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