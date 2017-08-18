Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Метц- : -Монако
Футбол  Бавария- : -Байер
Футбол  Валенсия- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Миланский «Интер» хочет заполучить защитника сборной Германии

Источник:  ESPNКомментарии

Миланский «Интер» хочет арендовать защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи. Однако «канониры» не намерены отдавать 25-летнего игрока в аренду, сообщает ESPN.

Как утверждает источник, «нерадзурри» готовы изменить свое решение и уже в скором времени сделают другое предложение, в котором речь пойдет о покупке Мустафи.

Напомним, что перед началом прошлого сезона лондонцы купили Мустафи у «Валенсии» за 35 миллионов евро. Контракт с защитником рассчитан до лета 2021 года.

В сезоне 2016/17 Мустафи провел в составе «канониров» 26 матчей и забил 2 гола.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Оздоев перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛОздоев перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Ювентус» объявил о переходе Матюиди«Ювентус» объявил о переходе МатюидиХавбек сборной Франции Блез Матюиди перебрался в туринский «Ювентус». Об этом сообщает клубная пресс-служба.Дзюба уходит из «Зенита»Как только что стало известно «Советскому спорту», форвард «Зенита» Артем Дзюба до конца текущего трансферного окна уйдет из команды.Источник: Завтра Ньянг пройдет медосмотр для «Спартака» в РимеИсточник в московском «Спартаке» представил информацию о возможном трансфере форварда «Милана» Мбайе Ньянга.«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за 125 миллионов евро«Ливерпуль» ответил отказом на предложение «Барселоны» продать полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом сообщил в своем твиттере журналист The Times Пол Джойс.
Футбол
Источник: Завтра Ньянг пройдет медосмотр для «Спартака» в Риме
Футбол
Представитель «Телеспорта»: Ведем переговоры по чемпионату Испании с «Матч ТВ». Думаю, они вернутся в эфир
Футбол
Миланский «Интер» хочет заполучить защитника сборной Германии
Волейбол
Сборная России обыграла команду Турции на чемпионате мира
все новости
Шкодран Мустафи
Шкодран Мустафивсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы