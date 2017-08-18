Миланский «Интер» хочет заполучить защитника сборной Германии

Миланский «Интер» хочет арендовать защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи. Однако «канониры» не намерены отдавать 25-летнего игрока в аренду, сообщает ESPN.

Как утверждает источник, «нерадзурри» готовы изменить свое решение и уже в скором времени сделают другое предложение, в котором речь пойдет о покупке Мустафи.

Напомним, что перед началом прошлого сезона лондонцы купили Мустафи у «Валенсии» за 35 миллионов евро. Контракт с защитником рассчитан до лета 2021 года.

В сезоне 2016/17 Мустафи провел в составе «канониров» 26 матчей и забил 2 гола.