Представитель «Телеспорта»: Ведем переговоры по чемпионату Испании с «Матч ТВ». Думаю, они вернутся в эфир

Матчи чемпионата Испании могут в будущем появиться в эфире российских телеканалов. Об этом заявил заместитель гендиректора компании «Телеспорт» Александр Вайнштейн.



«Мы ведем переговоры с нашими партнерами, в том числе и с «Матч ТВ», и с учетом статуса Ла Лиги, я думаю, что его матчи появятся в ближайшее время и в эфире», — отмечает Вайнштейн.

Напомним, ранее стало известно, что матчи чемпионата Испании будет транслировать социальная сеть ВКонтакте. Комментировать матчи будет Василий Уткин.