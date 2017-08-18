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Представитель «Телеспорта»: Ведем переговоры по чемпионату Испании с «Матч ТВ». Думаю, они вернутся в эфир

Источник:  РБККомментарии

Матчи чемпионата Испании могут в будущем появиться в эфире российских телеканалов. Об этом заявил заместитель гендиректора  компании «Телеспорт» Александр Вайнштейн.
«Мы ведем переговоры с нашими партнерами, в том числе и с «Матч ТВ», и с учетом статуса Ла Лиги, я думаю, что его матчи появятся в ближайшее время и в эфире», — отмечает Вайнштейн.

Напомним, ранее стало известно, что матчи чемпионата Испании будет транслировать социальная сеть ВКонтакте. Комментировать матчи будет Василий Уткин.

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