Роман Дворянкин: Не упади мы в нижнюю сетку, вполне возможно, с Team Liquid мы бы встретились в финале

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин поделился мнением о результате команды на The International 2017.



«Со спортивной точки зрения результат достойный, но ребята понимали, что могли пройти дальше. С одной стороны, мы не прыгнули выше головы, с другой – проиграли действительно сильной команде. Не упади мы в нижнюю сетку, вполне возможно, с Team Liquid мы бы встретились в финале. Конечно, парни очень расстроились, но они очень рассчитывают вернуться сюда через год и попробовать еще раз. Очень здорово, что команда получила этот массив опыта. Это касается не только самой игры, а вообще всего: например, мы для себя поняли, какой должна быть продолжительность буткемпа. Или вовлечение Вани в игру относительно Киева значительно выросло. Сила Virtus.pro в том, что команда мыслит в одном направлении. У нас не бывает такого, что надо играть либо только на Рамзеса, либо только на Вову. У всех разные взгляды, но мы понимаем, в какую Доту надо играть и в какую Доту мы умеем играть».



Напомним, что Virtus.pro уступила Team Liquid (1:2) в четвертом раунде нижней сетки плей-офф. Коллектив занял 5-6 место и заработал 1 110 956 долларов.



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