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Источник: Завтра Ньянг пройдет медосмотр для «Спартака» в Риме

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Источник в московском «Спартаке» представил информацию о возможном трансфере форварда «Милана» Мбайе Ньянга.

«Речи о том, что «Спартак» прекратил контакты с «Миланом» и Ньянгом, не идет. Более того – в клинике «Вилла Стюарт» в Риме, где обычно проходят медосмотр игроки перед подписанием документов, уже забронировано время, и в начале следующей недели, вероятно, Ньянг может прилететь в Москву.

Информация о «Торино», на данном этапе, не более чем интерес, предметные переговоры продолжаются только с московским клубом, и точку в этой истории ставить пока рано. Заявление Ньянга о том, что он не хочет ехать в «Спартак», не стоит воспринимать всерьез», – цитирует источника агентство «Р-Спорт».

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