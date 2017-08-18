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Игрок дортмундской «Боруссии» Дурм близок к переходу в «Штутгарт»

Источник:  KickerКомментарии

Крайний защитник дортмундской «Боруссии» Эрик Дурм в ближайшее время подпишет контракт с «Штутгартом». По информации Kicker, клубы обговорили все детали сделки. Игрок уже в Штутгарте, где сегодня пройдет медицинское обследование.

Стоимость трансфера, как и срок действия контракта игрока с «швабами» пока не разглашаются.

Эрик Дурм стал игроком «Боруссии» в 2012 году. На его счету 96 матчей в Бундеслиге, в которых он отличился 4 раза.

В сезоне 2016/17 Дурм провел 13 матчей в Бундеслиге.

В составе сборной Германии Дурм выходил на поле 6 раз. В её составе он выиграл Чемпионат мира в 2014 году в Бразилии.

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