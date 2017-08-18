Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Метц- : -Монако
Футбол  Бавария- : -Байер
Футбол  Валенсия- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хохлов не смог назвать фаворита в матче «Спартак» – «Локомотив»

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Хохлов высказался перед игрой красно-зеленых с действующим чемпионом страны.

– Чего тогда не хватает «Спартаку» на старте сезона? Неудачные результаты – это проблемы с физикой или с психологией?
– О какой физической усталости можно говорить в самом начале сезона? Это отговорки. Разговоры о том, что игроки перегружены, все это… Какая физическая усталость, когда сезон только начался. Проблема в другом, а в чем – предстоит разбираться внутри «Спартака» тренеру, руководству, игрокам.

– Можно ожидать от этого матча какой-то особенной подоплеки после недавней встречи команд в Суперкубке?
– Вряд ли та игра будет как-то вспоминаться, от нее не будут отталкиваться. Этот матч – сам по себе московское дерби, и у «Локомотива», и у «Спартака» будет соответствующий настрой. Даже фаворита нельзя выделить, – цитирует специалиста «Евро-Футбол.ру».

Матч

Спартак - Локомотив

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Оздоев перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛОздоев перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче молодежных командМатч седьмого тура молодежного первенства России между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Спартака».«Тосно» – «СКА-Хабаровск». Довбня – в воротах, Корян сыграет с первых минутТренерский штаб «СКА-Хабаровска» назвал состав команды на матч седьмого тура РФПЛ против «Тосно».Дзюба уходит из «Зенита»Как только что стало известно «Советскому спорту», форвард «Зенита» Артем Дзюба до конца текущего трансферного окна уйдет из команды.«Тосно» – «СКА-Хабаровск». Юрченко – в воротах, Быстров – в запасеТренерский штаб «Тосно» назвал состав команды на матч седьмого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».
Футбол
Источник: Завтра Ньянг пройдет медосмотр для «Спартака» в Риме
Футбол
Представитель «Телеспорта»: Ведем переговоры по чемпионату Испании с «Матч ТВ». Думаю, они вернутся в эфир
Футбол
Миланский «Интер» хочет заполучить защитника сборной Германии
Волейбол
Сборная России обыграла команду Турции на чемпионате мира
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Дмитрий Хохлов
Дмитрий Хохловвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости