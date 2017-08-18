Хохлов не смог назвать фаворита в матче «Спартак» – «Локомотив»

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Хохлов высказался перед игрой красно-зеленых с действующим чемпионом страны.

– Чего тогда не хватает «Спартаку» на старте сезона? Неудачные результаты – это проблемы с физикой или с психологией?

– О какой физической усталости можно говорить в самом начале сезона? Это отговорки. Разговоры о том, что игроки перегружены, все это… Какая физическая усталость, когда сезон только начался. Проблема в другом, а в чем – предстоит разбираться внутри «Спартака» тренеру, руководству, игрокам.

– Можно ожидать от этого матча какой-то особенной подоплеки после недавней встречи команд в Суперкубке?

– Вряд ли та игра будет как-то вспоминаться, от нее не будут отталкиваться. Этот матч – сам по себе московское дерби, и у «Локомотива», и у «Спартака» будет соответствующий настрой. Даже фаворита нельзя выделить, – цитирует специалиста «Евро-Футбол.ру».